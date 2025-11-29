قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
ديني

رئيس جامعة الأزهر يهنئ حازم منتصر بجائزة أرصوي الدولية للعلوم والفنون

عبد الرحمن محمد

قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور حازم سعيد  منتصر، رئيس قسم اللغة التركية بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة؛ لفوزه بجائزة محمد عاكف أرصوي الدولية للعلوم والفنون التركية للعام 2025م.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن الفوز المشرف لرئيس قسم اللغة التركية يعد وسامًا يضاف إلى أوسمة جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن هذا الفوز الكبير من شأنه أن يعزز مكانة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويعكس أهمية اللغات كجسر حضاري للتواصل بين الشعوب على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن الجائزة تنظمها جامعة محمد عاكف أرصوي في ولاية بوردر بجمهورية تركيا منذ عام 2016م، وتمنح جوائز محمد عاكف أرصوي الدولية للعلوم والفنون.

ومنح الدكتور حازم سعيد جائزة محمد عاكف أرصوي الدولية الخاصة، وتمنح تلك الجائزة للأفراد المؤسسات التركية والأجنبية التي أنتجت أعمالا أصيلة تتعلق بأفكار محمد عاكف أرصوي وحياته الأدبية أو عصره، وكذلك المؤسسات التركية والأجنبية التي حققت إنجازات بارزة في التعريف بتركيا.

جدير بالذكر أن الدكتور حازم منتصر قد نشر له بالتركية والعربية العديد من الدراسات الخاصة بشاعر الإسلام والنشيد الوطني محمد عاكف أرصوي  وعلى رأسها: "نظرة لنشيد الاستقلال بعيون عربية" و"عاصمُ عاكفِ بين الحقيقة والخيال" و"أصداء إعلان المشروطية الثانية في شعر محمد عاكف أرصوي وحافظ إبراهيم" و"حرب الدردنيل في شعر التركي محمد عاكف أرصوي والمصري أحمد محرم" و"رسائل إلى القدس من ديوان صفحات لمحمد عاكف أرصوى" و"صورة السلطان عبد الحميد الثاني في شعر محمد عاكف أرصوي وأحمد محرم"، و"الثقافة العربية وأثرها في نشيد الاستقلال التركي".

وقدمت أغلب هذه الدارسات في المؤتمرات الدولية والندوات المحلية التي عقدت في تركيا ومصر، وتم توجيه دعوة رسمية لسيادته من قبل رئيس جامعة محمد عاكف أرصوي لتسلم الجائزة في الحفل الذي سيعقد في 20 ديسمبر 2025م  بحضور وزير الثقافة التركي، بجانب مشاركين من مختلف أنحاء العالم.

رئيس جامعة الأزهر الدكتور حازم منتصر سلامة جمعة داود الفنون التركية

