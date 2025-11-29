قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس جامعة الأزهر يهنئ البطراوي بفوزه بعضوية مجلس إدارة جمعية جراحة عظام أطفال الشرق الأوسط

عبد الرحمن محمد

قدَّم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور ياسر البطراوي، رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب للبنات بالقاهرة؛ لفوزه بعضوية مجلس إدارة جمعية عظام أطفال الشرق الأوسط بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تعد جمعية جراحة عظام أطفال الشرق الأوسط بدبي الجمعية العلمية رقم (3) بعد الجمعية الأمريكية، والجمعية الأوروبية.

جاء هذا الفوز بعد منافسة انتخابية قوية شاركت خلالها الجمعية العمومية لجمعية عظام أطفال الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر الجاري 2025م، وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور ياسر البطراوي بعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.



وأكد رئيس جامعة الأزهر أن فوز أستاذ بكلية الطب بجامعة الأزهر في عضوية مجلس إدارة هذا المحفل العلمي الدولي يعزز مكانة جامعة الأزهر على مستوى العالم، ويؤكد على أن الجامعة متميزة في الجوانب الطبية بجانب تميزها في الكليات العربية والشرعية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن هذا التميز يعد تأكيدًا حقيقيًّا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.  

جدير بالذكر أن الدكتور ياسر البطراوي كان عضوًا مؤسسًا لهذه الجمعية منذ 20 عامًا وهو من أدخل طريقة بونزيتي لعلاج القدم الحنفاء، وكذلك جراحات تقويم العظام سداسي الأبعاد بالكمبيوتر في معظم دول الخليج العربي، وقام بتدريب عديد من الأطباء داخل مصر وخارجها على هذه التقنيات الحديثة.

رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر أطفال الشرق الأوسط جمعية عظام أطفال

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم.. طعم غني ومميز

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم

نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

الذكاء

بي واي دي تستدعي 89 ألف سيارة هجينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البطارية

بي واي دي

دراسة تحذر: تناول كبار السن الطعام بمفردهم يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة

تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم

