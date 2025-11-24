إبراهيم صلاح: بن شرقي أكثر موهبة من بيزيرا

كشف إبراهيم صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن كواليس رحيله عن فريق جي عقب الأحداث التي حدثت مع فريق القناطر الخيرية .



وقال إبراهيم صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: "شيلت شيلة مش بتاعتي، وماتكلمتش مع شيكابالا رئيس نادي جي لغاية دلوقتي.

وأضاف: شيكابالا وصله كلام مش مظبوط ، ولو كان موجود في مصر ماكنش اتاخد قرار بإقالتي من تدريب فريق جي.

وأضاف: حسام حسن موهوب أكتر من جمال عبدالحميد،. ونفس الأمر لمصطفى فتحي موهوب أكتر من زيزو ولكن زيزو لاعب متكامل.



وتابع: بن شرقي لاعب موهوب وخامة مختلفة عن خوان بيزيرا لاعب فريق الزمالك.