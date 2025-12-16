وزارة السياحة وTripAdvisor تبحثان دور تقييمات المسافرين في تعزيز سمعة المقاصد السياحية

عقدت الجلسة الثانية لورشة العمل ضمن فعاليات المنتدى الذي نظمته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع منصة TripAdvisor العالمية، لمناقشة تأثير تقييمات المسافرين على إدارة سمعة المقاصد السياحية عبر المنصات الرقمية، وأثر ذلك على قرارات السفر واختيار الوجهات السياحية.

وخلال عرض تقديمي، استعرض تيم سكوفيلد الشريك الرئيسي لإدارة علاقات العملاء في TripAdvisor، أهمية تقييمات المسافرين الإلكترونية، موضحًا أنها أصبحت عنصرًا حاسمًا في اتخاذ قرار السفر، سواء بالإقدام على زيارة مقصد سياحي معين أو العدول عنه، مشيرًا إلى تنامي وعي المسافرين بأهمية الاستدامة في اختيار الوجهة، بما يشمل منظومة الغذاء ووسائل النقل وعناصر أخرى تحسن تجربة السائح.

وأكد سكوفيلد ضرورة الإدارة الفعالة لسمعة المقاصد السياحية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وبناء الثقة مع السائحين من خلال متابعة التقييمات المنشورة والتفاعل الإيجابي مع التقييمات السلبية، إلى جانب أهمية وجود تقييمات حديثة تعكس التجربة الحالية للمسافر.

«اكتشاف أصول إسنا التاريخية والتراثية»

عقب ذلك، عقدت جلسة نقاشية بعنوان «مصر: حيث أصالة التجارب التي لا تُضاهى»، أدارتها سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، بمشاركة خبراء ومستثمرين في القطاع السياحي، حيث استعرضت الجلسة مشروع «اكتشاف أصول إسنا التاريخية والتراثية» الذي حول مدينة إسنا إلى مقصد سياحي متكامل، ورفع مدة إقامة الزائرين إلى ثلاثة أو أربعة أيام، مع زيادة عدد الزائرين بنحو 400%.

كما تم تسليط الضوء على مشاريع السياحة المستدامة مثل «إيكو-نوبيا» بأسوان، الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث النوبي والبيئة الطبيعية ودعم المجتمع المحلي، وحصل على جائزة أفضل مشروع سياحة مستدامة في الشرق الأوسط عام 2019.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية دعم الشباب والمؤسسات الناشئة، وتبني تشريعات مرنة لتعزيز الابتكار السياحي، مع التركيز على نمط السياحة الأدبية كأحد الأنماط الواعدة التي تربط السائح بالمواقع التاريخية والأدبية الشهيرة، مثل أعمال نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، مشيرة إلى تجربة مدينة دبلن في هذا المجال.

وشارك في الجلسة عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، من بينهم يمنى البحار نائب الوزير، وأحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وأحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب قيادات الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الغرف السياحية المختصة.