Nothing Phone 3 يفاجئ باختبار متانة قوي وتصميم داخلي مبتكر

حقق Nothing Phone 3 بفضل تصميمه غير التقليدي الشفاف الكثير من الاهتمام منذ إزاحة الستار عنه، والآن، يكشف فحص تفكيك أجراه اليوتوبر JerryRigEverything عن نظرة أعمق لداخل هذا الهاتف البالغ سعره 799 دولارا، وكيفية صموده من حيث المتانة وقابلية الإصلاح.

التصميم والاختبارات

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، هاتف Nothing Phone 3، الذي يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 4 وشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 1.5K مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، يأتي مزودا بـ Gorilla Glass 7i في الجهة الأمامية.

كما هو متوقع، تحمل هاتف Nothing Phone 3 الخدوش الناتجة عن المفاتيح والعملات المعدنية بمستوى 5 على مقياس موهس، وعرض علامات عند المستوى 6، بينما ظهرت خدوش أعمق عند المستوى 7، وهو ما يعتبر طبيعيا في الهواتف الرائدة الحديثة.

كما نجح الإطار المصنوع من الألومنيوم في اختبار الانحناء دون أي مرونة، رغم وجود بعض الخطوط غير المعتادة للهوائيات، وفي اختبار الحرق، أظهر الهاتف بعض التلف المؤقت في الشاشة، لكنه استعاد حالته بعد فترة قصيرة.

هاتف Nothing Phone 3

تفكيك وإصلاح هاتف Nothing Phone 3

كان تفكيك هاتف Nothing Phone 3 صعبا بعض الشيء بسبب وجود لاصق قوي يثبت الزجاج الخلفي الذي يحتوي على Glyph Matrix، وهو عبارة عن شاشة ضوء دائرية مكونة من 489 بكسل.

ومع ذلك، حافظت حلقة الكاميرا على مكانها أثناء عملية التفكيك. من الداخل، وجد الفاحص تصميما داخليا نظيفا، مع تصميم مودولي يسمح بفصل الأجزاء بسهولة.

كما يحتوي هاتف Nothing Phone 3 على بطارية ليثيوم سيليكون كربوني بسعة 5150 مللي أمبير يمكن إزالتها بسهولة، مما ساعد الهاتف على الحصول على تصنيف إصلاح متوسط C في الاتحاد الأوروبي.

بينما أكد الفاحص أن عملية إعادة التجميع كانت سهلة إلى حد ما، أشار إلى أن كثرة البراغي والعناصر الزخرفية قد تجعل الإصلاحات الذاتية أكثر تعقيدا.

عيوب هاتف Nothing Phone 3

من بين العيوب الملحوظة كان منفذ USB-C 2.0، والذي يحد من سرعات نقل البيانات في جهاز يفترض أن يكون من فئة الأجهزة الممتازة، كما ذكر نيلسون في الفيديو الخاص به.

يبدو أن Nothing Phone 3 هو جهاز مبني جيدا وقابل للإصلاح إلى حد ما، رغم تصميمه غير التقليدي وبعض العيوب الطفيفة. لكن، يبقى السؤال الأهم هل سيكون مظهره الجريء وسعره البالغ 799 دولارا كافيين لإقناع المشترين بشرائه.