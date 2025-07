هتقلب الموازين.. تحديث جديد لهواتف Nothing تعرف عليها

7/17/2025 9:17:09 AM

الخميس 17/يوليو/2025 - 09:17 ص 7/17/2025 9:17:09 AM

أصدرت شركة Nothing تحديث Nothing OS 3.2 لهاتف Nothing Phone (2) .

ويُطرح التحديث على مراحل، لذا لن يحصل عليه الجميع دفعةً واحدة.

ويساعد هذا الشركة على تتبع المشاكل وضمان استقرار التحديث.

تحديث أمان

على الجانب الآخر تعد الميزة الجديدة الرئيسية هي إعدادات نقطة الاتصال والتي تتيح للمستخدمين عرض وإدارة جميع الأجهزة المتصلة بنقطة الاتصال المحمولة بسهولة.

وقد يساعد تلك التحديث على إصلاح العديد من المشاكل فقد تم إصلاح خلل نادر كان يُسبب تعطل التطبيق عند فتح الفيديوهات فقد كانت بعض التطبيقات تُظهر واجهتها بشكل غير صحيح في بعض الحالات، وقد تم إصلاحه الآن أيضًا.

درجة حرارة الجهاز

يتضمن الهاتف الآن تحديث أمان أندرويد لشهر يونيو، والذي يُحسّن حماية الهاتف من التهديدات الأمنية المعروفة. كما تم تحسين استقرار النظام. سيلاحظ المستخدمون أداءً أكثر سلاسةً في جميع التطبيقات والإعدادات.

ويجب الانتباه إلى أنه بعد التحديث، قد ترتفع درجة حرارة الجهاز ويستهلك طاقةً إضافيةً لفترة قصيرة ويعد هذا أمر طبيعي، وسيعود إلى مستوياته الطبيعية بعد اكتمال التحديث.

لتقديم ملاحظات حول التحديث، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات > النظام > الملاحظات على أجهزتهم وقد لا يتضمن هذا التحديث أيضا تغييرات كبيرة في التصميم، ولكنه يضيف ميزات مفيدة ويجعل الهاتف أكثر استقرارًا وأمانًا.