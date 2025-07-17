ديانج يرفض عرض تجديد الأهلي.. ناد سعودي على طاولة المفاوضات

كشفت عدة تقارير صحفية، من بينها موقع "أفريقيا فوت"، عن رفض اللاعب المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي المصري، العرض المقدم له من جانب القلعة الحمراء لتجديد عقده، وسط تفاوت كبير في التوقعات المالية ورغبة اللاعب بالاحتراف الإقليمي.

ينتهي عقد ديانج الحالي مع الأهلي في يونيو 2027، وقد قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي الخلود السعودي، قبل أن يعود إلى تدريبات الفريق بعد انتهاء إعارته.

وبحسب المصادر الصحفية، قدم النادي عرضًا مبدئيًا بقيمة 800 ألف دولار سنويًا، بينما طالب ديانج بـ 1.8 مليون دولار، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات ورفضه العرض الأحمر.

عروض خليجية مغرية تزيد من الضغوط

من جهته، أخبر ديانج إدارة الأهلي بوجود عرض سعودي من الخلود بقيمة 4 ملايين دولار، إضافة إلى عرض قطري لم يتم الكشف عن تفاصيله. ورغم ارتباطه بعقد مع الأهلي، فإن وجود هذه العروض يضع اللاعب في موقف تفاوضي قوي.

تأتي هذه الخلافات في توقيت حساس، حيث عاد الأهلي منذ أيام إلى التدريبات بعد فترة استراحة استمرت 18 يومًا عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى إدارة النادي بجدية لحسم وضع ديانج قبل اكتمال فترة الإعداد للموسم الجديد، في محاولة لفتحه ملفًا طال أمده والبدء في التعاقدات الجديدة دون تأخير.