لويس دياز على أعتاب الرحيل.. صراع أوروبي سعودي يقوده كريستيانو

تزايدت التكهنات حول مستقبل الجناح الكولومبي لويس دياز مع ليفربول، رغم تتويجه مؤخرًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، وسط اهتمام متزايد من كبار الأندية الأوروبية والعربية، في وقت يلتزم فيه اللاعب الصمت حيال مصيره.

برشلونة الإسباني يدخل بقوة على خط المفاوضات، في إطار خطة لتجديد الدماء الهجومية بجوار لامين يامال وليفاندوفسكي، لكن العقبة المالية قد تحول دون تحرك فعلي، في ظل الوضع الاقتصادي المعقد داخل أروقة "كامب نو".

بايرن ميونيخ بدوره يتابع المشهد عن قرب، حيث ترى الإدارة البافارية في دياز خيارًا هجوميًا ممتازًا قادرًا على صنع الفارق وتقديم الدعم لهاري كين، بيد أن التحرك الجاد لم يظهر بعد.

أما المفاجأة الأبرز فكانت من الدوري السعودي، وتحديدًا من نادي النصر، الذي يُعد الطرف الأكثر جدية حتى الآن. تقارير صحفية أشارت إلى استعداد النادي لدفع القيمة التي يشترطها ليفربول، مستفيدًا من الدعم الفني والمعنوي الذي يقدمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب التأثير المتنامي في إدارة التعاقدات داخل الفريق، والذي أوصى شخصيًا بضم دياز لدعم التشكيلة الموسم المقبل.

في ضوء هذه التطورات، يظل مستقبل دياز معلقًا بين حلم الاستمرار في البريميرليج، ورغبة أوروبية في ضمه، وعرض سعودي مغرٍ مدعوم بأسطورة كروية تسعى لصناعة مشروع هجومي جديد في الرياض.