أشرف زكي ينفي خبر وفاة زيزي مصطفى

نفي الدكتور أشرف زكي رحيل الفنانة زيزي مصطفي والدة الفنانة منة شلبي وأكد أن ما تم تداوله ما هو إلا شائعة.

وكان أعلن منذ قليل الفنان جمال عبد الناصر خبر وفاة الفنانة زيزي مصطفي ووالدة منة شلبي.

وفى منشور جديد نفي جمال عبد الناصر الخبر، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحأ فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم أ. إنجى يوسف".

زيزي مصطفي تتعرض لوعكة صحية

وفى شهر يونيو الماضي ، كانت تعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.

وقال مصدر مقرب من الفنانة إن حالتها لا تزال غير مستقرة وليس من اليوم فقط بل في الفترة الأخيرة بوجه العموم.

من هى زيزي مصطفي

اشتهرت الفنانة زيزي مصطفى كراقصة، وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها واحدة بواحدة مع الفنان عادل إمام، واعتزلت الرقص وارتدت الحجاب لسنوات طويلة قبل اختفائها تماما، وكان آخر أعمالها فيلم وش إجرام مع محمد هنيدي.

وكان آخر ظهور للفنانة زيزي مصطفى، عام 2017، خلال استضافتها في برنامج «بالألوان الطبيعية»، على قناة دريم، وقالت أنذاك: "عملت 15 عمرة وحجيت مرتين وذهبت إلى القدس، وخلعت الحجاب بناءً على نصيحة الطبيب بعدما بدأ شعري يتساقط وأحسست بصداع، وبعدها خلعته".