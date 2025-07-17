"مش لاقيينه"| إختفاء ملف طالب إعدادية من مدرسته في الفيوم.. والتعليم تحقق

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد واقعة قيام أحد أولياء الأمور بالتوجه إلى مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بمدينة الفيوم لاستلام بيان النجاح الخاص بإبنه في الشهادة الإعدادية، وبعد استلام بيان النجاح، طلب ولي الأمر ملف ابنه الدراسي،ولكن تم إبلاغه يأن الملف مفقود ضمن عدة ملفات أخرى ، وقالت الإدارة : "هنكلمك لما نلاقي الملفات"!

أول رد من التعليم

وفي هذا الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في بيان رسمي ، أن الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وجه بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير عام التعليم العام، لفحص الواقعة والتحقق من مدى صحة ما تم تداوله.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على ضرورة إعداد تقرير مفصل خلال 24 ساعة، يشمل نتائج الفحص والتوصيات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، بناء على التقرير الذي سيتم عرضه على الدكتور وكيل الوزارة.

وعلى جانب آخر .. كان قد عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بحضور رشا يوسف وكيل المديرية، والأستاذ محمد فتحي مدير عام التعليم العام، وذلك لمتابعة خطة العمل خلال فترة الإجازة الصيفية.

ناقش الاجتماع المحاور التالية:

التأكيد على انضباط العمل بدواوين الإدارات التعليمية والتزام الجميع بالمهام المكلفين بها.

متابعة تنفيذ مبادرة دهان الفصول الدراسية لتحسين البيئة التعليمية.

استمرار مبادرة تشجير المدارس وتجميل الساحات المدرسية.

الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/2024، من حيث تجهيز اللجان وتأمينها.

تفعيل تدريبات للتنمية المهنية لجميع العاملين، خاصة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم.

متابعة تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة لضمان رفع مستواهم قبل بداية العام الجديد.

متابعة الأنشطة الصيفية بجميع المدارس، مع التوجيه بـتنظيم معارض ختامية لعرض جهود المعلمين والطلاب فى مجال الأنشطة والمواهب.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وتكامل الجهود لتحقيق تعليم فعال ومتميز بمحافظة الفيوم.