توافد الفرق الرياضية لحضور افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

بدأت الفرق الرياضية المشاركة في فعاليات النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة الوادي الجديد، في التوجه إلى الصالة المغطاة للافتتاح الألعاب الرياضية المتنوعة لحضور حفل الافتتاح.

وتشارك محافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، بجانب مشاركة محافظتي الشرقية والجيزة (الواحات البحرية)، في إطار تعزيز التكامل الرياضي بين المحافظات ودعم مشاركة أبناء المناطق الحدودية في الأنشطة الرياضية المختلفة.

مشاركة ذوي الهمم

ويتضمن الأولمبياد منافسات في عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، تشمل خماسي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة، ألعاب القوى، الشطرنج، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة السرعة، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الهمم في مسابقات الكرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والكشفية المصاحبة.

ترسيخ مفهوم العدالة الرياضية

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أولمبياد المحافظات الحدودية يمثل إحدى الآليات الوطنية لترسيخ مفهوم العدالة الرياضية وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الحدودية باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي والتنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح محمد فكرى مدير عام المديرية بأن الرياضة ليست مجرد نشاط تنافسي، بل أداة استراتيجية لبناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، ومنصة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، بما يسهم في دعم قوة مصر الناعمة وترسيخ مكانتها الإقليمية، وتحقيق رؤية الدولة في تمكين الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل ومحرك التنمية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.