بعثة البحر الأحمر تتجه إلى الوادي الجديد للمشاركة في نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية

توجّهت بعثة محافظة البحر الأحمر، اليوم، من مدينة الغردقة إلى محافظة الوادي الجديد، للمشاركة في التصفيات النهائية لـ"الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية" في نسخته السادسة، ضمن أكبر تجمع رياضي يجمع شباب المحافظات الحدودية في مصر.

وتقام منافسات هذه النسخة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار رؤية الدولة المصرية لتمكين شباب المحافظات الحدودية ودمجهم في الأنشطة الرياضية التنافسية، بما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب وإعداد جيل جديد من الأبطال الرياضيين.

وأكد فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، أن البعثة تضم نخبة من اللاعبين واللاعبات تم اختيارهم بعناية عقب تصفيات تمهيدية قوية، مشيراً إلى أن التوجيهات شددت على ضرورة توفير كل سبل الراحة والدعم الفني واللوجستي لضمان تمثيل المحافظة بالشكل اللائق.

من جانبه، أوضح ممدوح خليفة علي، وكيل المديرية للرياضة، أن الفرق المشاركة خضعت لبرنامج تدريبي مكثف شهد تطوراً ملحوظاً في الجوانب البدنية والمهارية، تحت إشراف مباشر من موسى الرشيدي، مدير الإدارة العامة للرياضة، وبمشاركة فريق متخصص من المدربين والإداريين لضمان تحقيق أفضل النتائج.

ويهدف الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية إلى تسليط الضوء على المواهب الرياضية في المحافظات الحدودية، والتي تشمل البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، شمال سيناء، وجنوب سيناء، إلى جانب تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني وترسيخ روح المنافسة الشريفة بين الشباب.

وأشار موسى الرشيدي إلى أن مشاركة بعثة البحر الأحمر تأتي للتأكيد على امتلاك شباب المحافظة للعزيمة والموهبة التي تؤهلهم لرفع اسمها عالياً في هذا المحفل الوطني الكبير.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة منافسات قوية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وسط طموحات بعثة البحر الأحمر في العودة بدرع البطولة وتحقيق المركز الأول في الترتيب العام.