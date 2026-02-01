استقبال وتسكين المشاركين فى أولمبياد المحافظات الحدودية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن استقبال وتسكين المشاركين من محافظة الشرقية بنين خلال الفترة من 1 فبراير حتى 6 فبراير تم استقبال 26 من المحافظة منهم إشراف ولاعبين و سائقين، وذلك فى اطار الاهتمام بالحدث الكبير الذى يقام بالمحافظة وهو أولمبياد المحافظات الحدودية.



انطلاق فعاليات الأولمبياد غدا الإثنين

وقال محمد فكرى، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه جرى الإنتهاء من كافة التجهيزات حيث جارى استقبال اللاعبين المشاركين بأولمبياد المحافظات الحدودية النسخة السادسة التى تقام على ملاعب محافظة الوادى الجديد.

وتنطلق غدا مشيرًا إلى توفير كافة سبل الراحة والخدمات على مدار أيام استضافة المحافظة لفعاليات البطولة للخروج بالصورة اللائقة والمشرفة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.