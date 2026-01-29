رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم، الخميس، هناك استمرار لنشاط الرياح، ورياح جنوبية غربية قادمة من أماكن صحراوية، وسرعتها تتراوح من 35 إلى 50 كم على الساعة، وبدوره سيؤدي إلى نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، تؤثر فى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة فى المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هناك استمرارا لاضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، ولكن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية، وترتفع عن الأمس بمعدل بدرجة إلى درجتين، وتصل القاهرة الكبرى نهارا إلى 22 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس نهارا دافئ بشكل كبير على أغلب المحافظات، وتصل درجة الحرارة فى الأقصر وأسوان إلى 24 و25 درجة مئوية، وخلال فترات الليل يبدأ التحسن فى درجات الحرارة الصغرى، ولكن ليس بشكل كبير، ويكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، وسيكون هناك فروق فى الحرارة بين النهار والليل.

وحذرت من تخفيف الملابس، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل.