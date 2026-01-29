قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة

دوري المرتبط
دوري المرتبط
عبدالله هشام

تُقام اليوم الخميس، مباريات الجولة الرابعة، بالدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025-2026.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، فيما تُلعب مباريات المرتبط تحت 15 عامًا على صالة إيسترن كومباني، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

وفيما يلي مواجهات الجولة الرابعة:

بتروجت X الطيران 
المرتبط - الساعة 1 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً

هليوبوليس X الأهلي 
المرتبط - الساعة 3 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً

سموحة X الزمالك 
المرتبط - الساعة 5 مساءً
الرجال - الساعة 9 مساءً

