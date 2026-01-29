تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة

تُقام اليوم الخميس، مباريات الجولة الرابعة، بالدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025-2026.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، فيما تُلعب مباريات المرتبط تحت 15 عامًا على صالة إيسترن كومباني، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

وفيما يلي مواجهات الجولة الرابعة:

بتروجت X الطيران

المرتبط - الساعة 1 مساءً

الرجال - الساعة 5 مساءً

هليوبوليس X الأهلي

المرتبط - الساعة 3 مساءً

الرجال - الساعة 7 مساءً

سموحة X الزمالك

المرتبط - الساعة 5 مساءً

الرجال - الساعة 9 مساءً