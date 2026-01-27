اليوم.. انطلاق الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة

تنطلق اليوم "الثلاثاء"، مباريات الجولة الثالثة، بالدور النهائي لدوري المرتبط رجال لكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، فيما تُلعب مباريات المرتبط تحت 15 عامًا على صالة إيسترن كومباني، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

وفيما يلي مواعيد الجولة الثالثة:

الطيران X سموحة

المرتبط - الساعة 2 مساءً

الرجال - الساعة 4 مساءً

الزمالك X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 4 مساءً

الرجال - الساعة 6 مساءً

الأهلي X بتروجت

المرتبط - الساعة 12 ظهرًا

الرجال - الساعة 8 مساءً