رياضة

انطلاق منافسات السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة بمشاركة 4 أندية

طائرة رجال
طائرة رجال
رباب الهواري

تتواصل اليوم السبت منافسات بطولة السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026، حيث يُقام اليوم الثاني من البطولة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن فعاليات تمتد على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمشاركة أربعة من كبار أندية اللعبة في مصر.

مواجهات قوية في اليوم الثاني

يشهد برنامج مباريات اليوم الثاني مواجهتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا نظرًا للتاريخ الكبير بين الفريقين ورغبتهما في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في التتويج باللقب.

وفي المباراة الثانية، يلتقي الأهلي مع بتروجت، حيث يسعى المارد الأحمر لمواصلة مشواره بقوة في البطولة، بينما يطمح بتروجت في تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المرشحين للفوز بالسوبر.

ختام البطولة بمواجهات حاسمة

ومن المقرر أن تختتم منافسات السوبر المصري يوم الاثنين المقبل، بإقامة مباراتين حاسمتين، حيث يواجه بتروجت نظيره الاتحاد السكندري، بينما تُسدل الستارة على البطولة بالقمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير رغم إقامتها دون حضور الجماهير.

نظام البطولة ومواعيدها

تُقام بطولة السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلتقي كل فريق مع باقي الفرق مرة واحدة، ويتم تحديد البطل بناءً على عدد النقاط المحققة في نهاية المنافسات.

وتُقام المباريات أيام 16 و17 و19 يناير الجاري على صالة حسن مصطفى، التي تستضيف البطولة كاملة.

السوبر بدون جماهير

وكشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مباريات السوبر تُقام بدون حضور جماهيري، تنفيذًا لقرار الاتحاد، على أن تقتصر المتابعة على الأجهزة الفنية والإدارية والإعلام فقط، مع توفير التغطية الإعلامية اللازمة لنقل أحداث البطولة أولًا بأول.

ترقب وإثارة حتى اللحظة الأخيرة

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مستوى فنيًا قويًا ومنافسة شرسة بين الفرق المشاركة، في ظل سعي كل فريق لفرض سيطرته مبكرًا وحصد أول ألقاب الموسم المحلي، خاصة مع ختام البطولة بقمة الأهلي والزمالك التي دائمًا ما تحمل الكثير من الإثارة والندية


 

كرة الطائرة الطائرة رجال طائرة الاهلي الزمالك الاتحاد

