بالإجماع.. الجمعية العمومية للريشة الطائرة تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي

أقيم اجتماع الجمعية العمومية الخاصة للاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني، بمجمع الاتحادات الرياضية في استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقد لتوفيق أوضاع الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية مع التعديلات الجديدة على قانون الرياضة.

وشهد الاجتماع موافقة الجمعية العمومية على تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد، بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والقانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكامه، إلى جانب قراري وزارة الشباب والرياضة رقمَي 1410 و1411 لسنة 2025.

وحضر الاجتماع خمسة هيئات من إجمالي ست هيئات لها حق الحضور والتصويت، وهي، "يخت الجيزة، اتحاد الشرطة، طلائع الجيش، الشمس، والزهور" بينما تغيب نادي هليوبوليس عن الحضور.

يأتي انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للريشة الطائرة ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، لتوفيق أوضاع اللوائح الأساسية بما يتماشى مع قانون الرياضة الجديد.

وتهدف هذه التعديلات إلى توحيد الإطار القانوني الذي يحكم عمل الاتحادات، وتطبيق معايير النزاهة والاستقلالية، بما يتوافق مع متطلبات قانون الرياضة الجديد، ويعزز من كفاءة لوائح الاتحادات الرياضية.

وشهد الاجتماع حضور مندوبين من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، لمتابعة سير أعمال الجمعيات، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية واعتماد القرارات الرسمية وفق اللوائح المنظمة.