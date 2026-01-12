صالة نادي النادي تتزين لاستضافة بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة

انتهى مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني، من وضع اللمسات الأخيرة على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة التي تستضيف فعاليات النسخة الثالثة من بطولة مصر الدولية البارالمبية خلال الفترة من 13 وحتى 18 يناير الجاري.

ومن المقرر، أن يقام الاجتماع الفني للبطولة مساء اليوم الإثنين بأحد الفنادق الكبرى للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وتنطلق البطولة صباح غدا الثلاثاء بمشاركة بعثات 28 دولة وهي: "أمريكا - كندا - الكونغو الديمقراطية - التشيك - إنجلترا - إستونيا - فرنسا - بلجيكا - النمسا - ويلز - اليونان - الهند - العراق - أيرلندا - إيطاليا - الكويت - هولندا - نيجيريا - بيرو - البرتغال - رومانيا - المملكة العربية السعودية - اسكتلندا - جنوب إفريقيا - السويد - تايلاند - تركيا - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”.

وتعد البطولة من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها "Grade 2" وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسختين.

جدير بالذكر أن بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية قد انطلقت عام 2024 وشارك بها 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة، وشارك في النسخة الثانية 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة.

وحقق لاعبو منتخبنا الوطني في النسخة الماضية 17 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.