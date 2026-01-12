رسميا.. إسبانيا تواجه مصر وديا مارس المقبل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، ملاقاة منتخب مصر، في مارس المقبل في مباراة ودية.

وستواجه إسبانيا منتخب مصر في قطر يوم 30 مارس، وستُقام المباراة بعد ثلاثة أيام من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين.

وستُقام المباراة على ملعب أحمد بن علي، وتبدأ الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وتأتي هذه المباراة بعد ثلاثة أيام من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، الذي أُقيم أيضاً في قطر، ولكن على ملعب لوسيل.

ويعود اللقاء الوحيد السابق بين المنتخبين إلى 3 يونيو 2006، عندما التقيا على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي، حيث فازت إسبانيا بنتيجة 2-0 بفضل هدفي راؤول ورييس.

ويُستمد اسم ملعب أحمد بن علي، الذي يتسع حالياً لـ 45 ألف متفرج، من مصطلح "بيت الشعر"، الذي يُشير إلى الخيام التي استخدمها البدو الرحل في قطر ومنطقة الخليج عبر التاريخ.

واستضاف الملعب سبع مباريات في كأس العالم الأخيرة، بما في ذلك مباراة من دور الـ16.