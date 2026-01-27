نتائج الجولة الثالثة لدوري المرتبط للكرة الطائرة

انتهت منذ قليل الجولة الثالثة، بالدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025-2026.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، فيما تُلعب مباريات المرتبط تحت 15 عامًا على صالة إيسترن كومباني، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالي:

الطيران X سموحة

فوز فريق مرتبط سموحة بنتيجة 3-0.

فوز فريق رجال سموحة بنتيجة 3-2.

الزمالك X هليوبوليس

فوز فريق مرتبط الزمالك بنتيجة 3-2.

فوز فريق رجال الزمالك بنتيجة 3-1.

الأهلي X بتروجت

فوز فريق مرتبط بتروجت بنتيجة 3-0.

فوز فريق رجال الأهلي بنتيجة 3-1.