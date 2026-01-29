إذا كانت صادقة.. البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس البرلمان الإيراني، قال إنه إذا تعرضنا لهجوم سيصبح آلاف العسكريين الأمريكيين في دائرة الخطر.



وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، أننا مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا كانت المفاوضات صادقة وحقيقية .

وفي ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات الأمنية في الشرق الأوسط، ووسط تضارب التقارير والتحليلات الدولية، ظهر مشروع إسرائيلي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمحاولة قراءة المشهد العسكري المعقد واستشراف احتمالات التصعيد مع طهران.

يحمل المشروع اسم StrikeRadar، وهو نظام رقمي تفاعلي يقدم تقديرا لحظيا لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران.

وطور النظام جوناثان بيك، مدير منتجات تقنية، الذي أوضح أن الهدف من المشروع هو تبسيط التحليل الاستراتيجي وإتاحته لعامة الجمهور، بعد أن كان حكرا على وحدات الاستخبارات والمؤسسات ذات الميزانيات الضخمة.

ويعتمد StrikeRadar على لوحة تحكم تُحدّث بياناتها في الوقت الفعلي، وتحول كما هائلا من المؤشرات إلى نسبة مئوية تعكس مستوى خطر اندلاع مواجهة عسكرية.

ويعمل النظام عبر دمج مصادر بيانات متعددة، تشمل التقارير الإخبارية العاجلة، وإلغاء الرحلات الجوية داخل إيران، وتحركات الطائرات العسكرية، لا سيما طائرات التزود بالوقود، إضافة إلى بيانات الطقس ومسارات الطيران.

وتُمنح هذه المؤشرات أوزانا مختلفة، تُستخدم لحساب مستوى التوتر العسكري بشكل ديناميكي ومتغير.



