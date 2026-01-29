قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: نتوقع إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
زيلينسكي: معلوماتنا تشير لاستعداد روسي لشن ضربة عسكرية ضخمة على أوكرانيا
تدهور الرؤية في الصحراء الغربية.. الأرصاد تُصدر إنذارا جويا بسبب نشاط الرياح
إذا كانت صادقة.. البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ127 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026

وكانت قد بدأت رسمياً اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس السبت 24 يناير 2026 ، حيث انتهت رسمياً امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل الدراسية حسب جدول كل مرحلة دراسية في كل محافظة في مصر .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 ، تكون اجازة نصف العام 2026 “الرسمية” لطلاب المدارس مدتها أسبوعان فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس يشمل جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للعات والمدارس الخاصة للغات .

موعد بداية الترم الثاني 2026 و عودة الدراسة 

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي : 

  •  موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
وزارة التربية والتعليم التعليم انتهاء اجازة نصف العام 2026 موعد انتهاء اجازة نصف العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

موعد صرف معاشات فبراير2026

بشرى لـ11.5 مليون مصري.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

ترشيحاتنا

ندوة

علماء الأزهر والأوقاف: من أبهى مظاهر الإعجاز القرآني اجتماع الفخامة والعذوبة في نظمه

شيخ الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يشيد بإنشاء أول مكتب للشفافية والنزاهة الأكاديمية

ندوات جناح الأزهر

إسهامات علماء المسلمين.. ضمن ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب غدًا

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد