إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026

وكانت قد بدأت رسمياً اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس السبت 24 يناير 2026 ، حيث انتهت رسمياً امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل الدراسية حسب جدول كل مرحلة دراسية في كل محافظة في مصر .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 ، تكون اجازة نصف العام 2026 “الرسمية” لطلاب المدارس مدتها أسبوعان فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس يشمل جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للعات والمدارس الخاصة للغات .

موعد بداية الترم الثاني 2026 و عودة الدراسة

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :