رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن المفاوضات في ظل الحرب تؤجج التوترات ولا تُعتبر الإملاءات مفاوضات ، مشيرا إلى أن ترامب قد يكون قادرا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها.

وقال رئيس البرلمان الإيراني في تصريحات له : مستعدون للمفاوضات لكننا لا نعتقد أن هذا هو نوع الحوار الذي يسعى إليه الرئيس الأمريكي.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني : طهران مستعدة للمفاوضات مع واشنطن شرط أن تكون المحادثات صادقة وحقيقية.

وتابع : واشنطن قصفت طاولة المفاوضات قبل يومين من الجولة السادسة مع إيران وهذا ليس حوارا و لن تكون هناك مفاوضات حتى تضمن المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني.

وزاد رئيس البرلمان الإيراني: لا نرفض مبدأ الحوار لكن الدبلوماسية تقوم على الاحترام المتبادل ومصحوبة بضمانات.

