أحمد بلال: لو الأهلي مكسبش الإسماعيلي هيكسب مين؟



أكد أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، أهمية تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الإسماعيلي في مواجهة اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.



وقال بلال خلال تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو» عبر قناة ON E إن الأهلي مطالب بحصد الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن الفوارق الفنية كبيرة بين الفريقين، مع كامل احترامه للنادي الإسماعيلي.



وأضاف أن عدم فوز الأهلي في هذه المباراة سيكون بمثابة كارثة، متسائلًا: «لو مكسبش الإسماعيلي هيكسب مين؟».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يمتلك بدلاء على مستوى عالٍ قادرين على تعويض الغيابات وتحقيق الفوز.