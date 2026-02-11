تعليم بني سويف: تنمية مهارات القراءة والكتابة والاهتمام بالمستوى التحصيلي للطلاب

أجرت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة إهناسيا التعليمية. رافقها خلال الجولة الدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة اهناسيا والدكتور محمد صالح وكيل الإدارة .



تفقدت أمل الهواري، مدرسة إهناسيا بنين الابتدائية 2 ، ثم توجهت لزيارة مدرسة عزبة رمزي للتعليم الأساسي، واطمأنت على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، ومتابعة شرح الدروس وفق الخطة الزمنية المقررة.

كما حرصت على مناقشة الطلاب للوقوف على مستوى استيعابهم للمناهج الدراسية، مؤكدةً أهمية تنمية مهارات القراءة والكتابة والاهتمام بالمستوى التحصيلي للطلاب.

كما تابعت سجلات الحضور والانصراف، وكراسات التحضير، وأعمال التقييمات الأسبوعية، مشددةً على الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المدرسة.



وشملت الجولة متابعة أعمال النظافة والصيانة، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.



وفي ختام الجولة، أشادت وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من إدارة المدرسة وهيئة التدريس، مؤكدةً استمرار الجولات الميدانية بكافة الإدارات التعليمية لدعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.