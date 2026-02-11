تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري

يواجه نادي الزمالك منافسه سموحة اليوم على ملعب ستاد السويس بالإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على وصافة الدورى، والاقتراب من المنافسة على لقب الدورى.

تشكيل الزمالك المتوقع

حارس المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد إبراهيم – محمود الونش - حسام عبد المجيد -أحمد الخضري.

الوسط: محمد إسماعيل - محمد شحاتة- أحمد حمدي.

الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ- ناصر منسي.

ويدخل فريق سموحة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السويس.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر المسابقة، بينما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.