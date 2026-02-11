زوجة ياسر إبراهيم تهنئه بعيد ميلاده

حرصت أسماء ياسر زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر ياسر إبراهيم، على تهنئة زوجها بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت أسماء عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد ياسر".

حرص لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، على هامش المران الأخير قبل مواجهة الإسماعيلي غدا.

ونظم اللاعبون ممرا شرفيا لياسر إبراهيم ممر شرفي داخل أرض الملعب لمدافع الفريق وسط تصفيق وابتسامات، في لقطة تعكس حالة الانسجام داخل صفوف الفريق.