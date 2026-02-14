الري: مواصلة تطهير الترع والمصارف والتأكد من جاهزية المجارى المائية

تم عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الإجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالى، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي، والتجهيز للموسم الصيفى المقبل .

وتم عرض الموقف الحالي خلال الاجتماع للطلب على المياه فى ظل حالة الندرة المائية وعدم سقوط الأمطار خلال الموسم الشتوى وموجه ارتفاع درجات الحرارة التى شهدتها البلاد مع نهاية شهر يناير ٢٠٢٦ وخلال شهر فبراير الجاري، والتي تزامنت مع نهاية فترة السدة الشتوية وبداية الرية العامة بجميع محافظات الجمهورية، والتي أدت لوجود طلب مضاعف علي مياه الرى والشرب بشكل غير معتاد في تلك الفترة من العام، استلزمت اجراءات تشغيلية إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية، وتم إستعراض جهود أجهزه الوزارة فى التعامل المرن مع إدارة الموارد المائية، وإجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات والدرجات المطلوبة لشبكه الترع لمواجهة الطلب المتزايد علي المياه فى التوقيتات المناسبة .

وأكد الدكتور سويلم على إستمرار الوزارة فى إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة فى ضوء الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات، والقدرة الإستيعابية للشبكة .

كما أكد على مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها و وحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء