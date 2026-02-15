جامعة أسيوط تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة 2471 مواطنًا بقرية العونة

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط قافلة مجتمعية تنموية شاملة، ضمن مبادرة «قوافل جامعة أسيوط التنموية للإفادة المجتمعية»، لخدمة 2471 من أهالي قرية العونة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به جامعة أسيوط ودعمها للقرى الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة و إشراف الدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق الدكتور محمد عبد الباسط المنسق العام للقوافل.

وأكد الطدكتور أحمد المنشاوي، أن القوافل التنموية تعكس رؤية الجامعة في أن تكون حاضرة وفاعلة داخل المجتمع، من خلال تقديم خدمات متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وأكد أن تنوع التخصصات المشاركة يمنح القوافل قوة وتأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع، مشددًا على استمرار الجامعة في توسيع نطاق هذه المبادرات بما يعزز دورها كشريك تنموي داعم لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

جاءت القافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الصحة بأسيوط، ومديرية الطب البيطري بأسيوط، ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط، ومديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومديرية الزراعة بأسيوط، ومعهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، ومؤسسة مصر الخير بأسيوط، في نموذج يعكس التكامل المؤسسي والشراكة مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد عدوي أن القافلة الطبية لكلية الطب وقّعت الكشف على 640 مريضًا في تخصصات الباطنة العامة، وأمراض الصدر، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة العيون، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو محمد مشرف مركز القوافل الطبية، وبمشاركة نخبة من الأطباء والكوادر الإدارية والطلاب.

كما استقبلت القافلة البيطرية لكلية الطب البيطري 455 حالة في تخصصات التوليد والتناسليات، وطب الحيوان، وأمراض الدواجن والطيور، والجراحة والتخدير والأشعة، إضافة إلى تنفيذ أعمال رش، وذلك تحت إشراف الدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ عميد الكلية، والدكتور محمود رشدي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد محمد أحمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري السابق ومشرف القافلة البيطرية، وبمشاركة عدد من الأساتذة والأطباء والطلاب.

ونفذت كلية طب الأسنان قافلة تشخيصية وتوعوية تم خلالها الكشف على 93 حالة، تحت إشراف الدكتورة صفاء مرزوق عميد الكلية، والدكتور محمد ناهض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس وأطباء الامتياز والطلاب.

كما نظمت كلية الصيدلة قافلة متخصصة في الصيدلة الإكلينيكية وعلوم الدواء استفاد منها 229 حالة، مع صرف الأدوية بالمجان وتنفيذ ورشة توعوية حول الاستخدام الآمن للأدوية، تحت إشراف الدكتورة جيهان نبيل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة نهى ناهض عطية وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والطلاب.

وشارك معهد جنوب مصر للأورام في توقيع الكشف على 85 حالة، تحت إشراف الدكتور محمد أبو المجد عميد المعهد، والدكتور عمرو فاروق وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من الأطباء.

كما نفذت كلية التمريض قافلة توعوية حول الإسعافات الأولية للحروق والجروح والإغماء ولدغات العقارب والثعابين، استفاد منها 38 حالة، تحت إشراف الدكتورة فاطمة رشدي عميد الكلية، والدكتورة ناهد شوكت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونظمت كلية الحاسبات والمعلومات دورة توعوية حول الجرائم الإلكترونية والاستخدام الآمن للإنترنت استفاد منها 75 مشاركًا، تحت إشراف الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد الكلية، والدكتورة داليا نشأت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما نفذت كلية العلوم قافلة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ومكافحة التدخين، والحفاظ على التماسك الأسري، استفاد منها 80 مشاركًا، تحت إشراف الدكتور أبوبكر الطيب عميد الكلية، والدكتور عصام فضل أبوزيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونظمت كلية الزراعة ندوة توعوية حول طرق الري الحديثة ومشكلات المحاصيل الزراعية والنباتات الطبية والعطرية، تحت إشراف الدكتور عادل محمد عميد الكلية، والدكتور جلال عبدالفتاح وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قدمت كلية التربية النوعية ورشًا فنية وندوات توعوية استفاد منها 130 مشاركًا، تحت إشراف الدكتورة ياسمين الكحكي عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الباسط وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمنسق العام للقوافل.

وشاركت كلية الخدمة الاجتماعية بقافلة توعوية حول قضايا مجتمعية منها العنف ضد المرأة وختان الإناث وزواج القاصرات، تحت إشراف الدكتور محمد سليمان عميد الكلية، والدكتورة راندا محمد سيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما نظمت كلية التربية قافلة تثقيفية حول تعليم المرأة ومحو الأمية والتسرب من التعليم، تحت إشراف الدكتور حسن حويل عميد الكلية، والدكتورة أماني شريف وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونفذت كلية التربية للطفولة المبكرة قافلة توعوية نفسية وأنشطة ترفيهية استفاد منها 125 مستفيدًا، تحت إشراف الدكتورة ريهام رفعت المليجي عميد الكلية، والدكتورة لمياء كدواني وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما نظمت كلية الفنون الجميلة أنشطة فنية، وكلية علوم الرياضة أنشطة رياضية وترويحية استفاد منها 150 طفلًا، تحت إشراف قيادات الكليتين.

وشاركت مؤسسة مصر الخير في استقبال طلبات حالات الغارمين وتنظيم ندوة قانونية، بحضور محمد فراج مدير فرع المؤسسة بأسيوط، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وأكد الدكتور محمد عبدالباسط، المنسق العام للقوافل، أن القوافل تمثل منصة متكاملة للرعاية الصحية والدعم البيطري والتوعية وبناء القدرات، مؤكدًا على استمرار الجامعة في تنفيذ خطتها للوصول إلى أكبر عدد من قرى محافظة أسيوط.

وشارك في القوافل الدكتور محمد مصطفى حمد مشرف عام لجنة قياس أثر القوافل، وأعضاء اللجنة من كليات الخدمة الاجتماعية والزراعة والتربية.

وجاءت مشاركة مؤسسة حياة كريمة تحت إشراف العقيد أحمد جلال مدير مكتب المؤسسة بأسيوط، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام المؤسسة بأسيوط، وبحضور الدكتور محمد سامي القاضي نائب منسق عام المؤسسة بأسيوط، وعدد من المنسقين والمتطوعين.