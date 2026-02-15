قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «أهلاً رمضان» لدعم مُنتسبيها استعدادًا للشهر الكريم|صور

جامعة أسيوط تفتتح معرض «أهلاً رمضان لدعم منتسبيها استعدادًا للشهر الكريم
جامعة أسيوط تفتتح معرض «أهلاً رمضان لدعم منتسبيها استعدادًا للشهر الكريم
إيهاب عمر

افتتحت جامعة أسيوط، اليوم الأحد، معرض «أهلاً رمضان 1447هـ – 2026م»، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منتسبيها وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

شهد افتتاح المعرض الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرّح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بأن تنظيم معرض «أهلاً رمضان» يأتي في إطار استعداد الجامعة لاستقبال شهر رمضان المبارك بما يحمله من قيم التكافل والتعاون، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على أن تكون سندًا وداعمًا لمنتسبيها في مختلف المناسبات. 

وأوضح أن المعرض يستهدف توفير احتياجات الأسرة من السلع الأساسية ومنتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما يهيئ أجواءً ملائمة لاستقبال الشهر الفضيل، ويعكس روح المشاركة والتكامل داخل المجتمع الجامعي، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تجسد رسالة الجامعة التي لا تقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل تمتد لتشمل دعم المجتمع وتعزيز قيم التضامن والعمل المشترك، خاصة في مواسم الخير.

ويُقام المعرض أمام صالات الامتحانات بالحرم الجامعي، ويستمر حتى 19 فبراير 2026، وينظمه مركز تسويق الخدمات الجامعية بإشراف الدكتورة نسمة أحمد حشمت مدير المركز، وبالتنسيق مع الدكتور محمد مصطفى حمد منسق المعرض.

ويشارك في المعرض،  مركز الخدمات العامة للقوات المسلحة، بحضور العميد حاتم محمد مدير فرع مركز الخدمات العامة للقوات المسلحة، حيث يطرح مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، واللحوم، والدواجن المجمدة، ومنتجات الألبان، والمواد التموينية، إلى جانب المنظفات والسلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة.

وتشارك كلية الزراعة بمنتجات معمل الألبان، ومعمل ومخبز الصناعات الغذائية، والمنتجات الخالية من الجلوتين، ومنتجات مزارع قسم الخضر ومجمع الصوب، وقسم الدواجن والإنتاج الحيواني، ووحدة استخلاص الزيوت والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب منتجات مشتل نباتات الزينة وتنسيق الحدائق، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور عادل محمد عميد الكلية، والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الخضر، والدكتور سيد شحاتة رئيس قسم الزينة وتنسيق الحدائق، والدكتور خالد أبو العز رئيس قسم الدواجن، والدكتور محمود عبداللطيف المشرف على مزرعة الإنتاج الحيواني، والدكتور إسلام محمود المشرف على مخبز الصناعات الغذائية، والدكتورة أسماء حسني المشرف على معمل منتجات الألبان، إلى جانب المهندسين بالوحدات الإنتاجية المختلفة والإداريين والعاملين.

كما تشارك كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بمنتجات شركات السكر الوطنية، إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية والمنظفات والعطور، تحت إشراف الدكتور صالح محمود إسماعيل عميد الكلية، وبحضور الدكتور ريمون ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد البدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعاملين.

وتسهم كلية التربية النوعية في المعرض من خلال منتجات مركز الخدمة العامة، والتي تشمل مشغولات يدوية وفنية، تحت إشراف الدكتورة ياسمين الكحكي عميد الكلية، والدكتور هيثم عبدالرحيم المدير المالي للمركز، و غادة وحيد المدير الإداري للمركز، وبحضور الدكتور محمد عبدالباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أحمد فراج أمين الكلية، والعاملين.

وشهد المعرض إقبالًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والزوار، في ظل تنوع كبير في المنتجات المعروضة، والتي تشمل السلع الغذائية الأساسية، والمخبوزات، والمشروبات الرمضانية، ومنتجات الألبان، بما يعكس أجواء الشهر الفضيل ويلبي احتياجات الأسرة.

أسيوط جامعة أسيوط أهلاً رمضان شهر رمضان المبارك السلع الأساسية المبادرات السلع الغذائية منتجات معمل الألبان الصناعات الغذائية الإنتاج الحيواني

