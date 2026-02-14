إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة

تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

حادث

ودفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو، وتم تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لرفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.