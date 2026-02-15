في اجتماع ليلي.. محافظ الغربية يشدد على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء بالمحلة

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الأستاذ خالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية في أول اجتماع له عقب توليه مهام منصبه، إلى جانب رئيس حي أول وثان المحلة الكبرى، ورئيس مركز ومدينة المحلة، وذلك لمتابعة ملفات إزالة مخالفات البناء، والنظافة، ورفع الإشغالات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة المحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن الدولة ماضية بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعديات بكافة صورها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وتنفيذ الإزالات في المهد بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ الغربية أن ملف النظافة ورفع الإشغالات يأتي في صدارة أولويات العمل اليومي، موجهًا بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، والتعامل الفوري مع أية تجمعات للقمامة أو إشغالات تعوق حركة المواطنين أو المرور، مع المتابعة الميدانية المستمرة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشيرًا إلى أن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء.

تحرك تنفيذي عاجل

كما وجه المحافظ بسرعة فحص شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية وخطوط التواصل المختلفة، والعمل على حسمها في أسرع وقت ممكن، مع إعداد تقارير دورية توضح معدلات الإنجاز ونسب الاستجابة، مؤكدًا أن رضا المواطن هدف رئيسي لا تراجع عنه، وأن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم على أرض الواقع يمثل نهجًا ثابتًا في إدارة العمل التنفيذي بالمحافظة.

وفي هذا السياق، رحب المحافظ بالسكرتير العام المساعد الجديد، مؤكدًا ثقته في قدرته على دعم منظومة العمل التنفيذي، وتعزيز التنسيق بين الأحياء والمراكز والمدن، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الملفات الحيوية، خاصة في مدينة المحلة الكبرى باعتبارها إحدى أكبر مدن المحافظة وأكثرها كثافة سكانية واحتياجًا لتكثيف الجهود.

رفع كفاءة الخدمات

واختتم محافظ الغربية الاجتماع مؤكدا انه لن يتم السماح بأي تقصير أو تباطؤ في تنفيذ القرارات، مشددًا على أن الشارع هو المقياس الحقيقي لنجاح الجهاز التنفيذي، وأن المرحلة الحالية تتطلب حضورًا ميدانيًا دائمًا واستجابة فورية لكل ما يمس حياة المواطنين، في إطار رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات بكافة القطاعات.