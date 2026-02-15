قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
انخفاض معدل البطالة إلى 6.2٪ خلال الربع الرابع لعام 2025
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل
الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية
جمهور الأهلي هيسامح .. تفاصيل أول ظهور لـ إمام عاشور بعد إنتهاء الإيقاف
نجم الزمالك يتغزل في عبد الله السعيد: أفضل لاعب كرة شوفته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في اجتماع ليلي.. محافظ الغربية يشدد على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الأستاذ خالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية في أول اجتماع له عقب توليه مهام منصبه، إلى جانب رئيس حي أول وثان المحلة الكبرى، ورئيس مركز ومدينة المحلة، وذلك لمتابعة ملفات إزالة مخالفات البناء، والنظافة، ورفع الإشغالات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة المحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن الدولة ماضية بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعديات بكافة صورها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وتنفيذ الإزالات في المهد بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ الغربية أن ملف النظافة ورفع الإشغالات يأتي في صدارة أولويات العمل اليومي، موجهًا بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، والتعامل الفوري مع أية تجمعات للقمامة أو إشغالات تعوق حركة المواطنين أو المرور، مع المتابعة الميدانية المستمرة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشيرًا إلى أن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما وجه المحافظ بسرعة فحص شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية وخطوط التواصل المختلفة، والعمل على حسمها في أسرع وقت ممكن، مع إعداد تقارير دورية توضح معدلات الإنجاز ونسب الاستجابة، مؤكدًا أن رضا المواطن هدف رئيسي لا تراجع عنه، وأن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم على أرض الواقع يمثل نهجًا ثابتًا في إدارة العمل التنفيذي بالمحافظة.

وفي هذا السياق، رحب المحافظ بالسكرتير العام المساعد الجديد، مؤكدًا ثقته في قدرته على دعم منظومة العمل التنفيذي، وتعزيز التنسيق بين الأحياء والمراكز والمدن، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الملفات الحيوية، خاصة في مدينة المحلة الكبرى باعتبارها إحدى أكبر مدن المحافظة وأكثرها كثافة سكانية واحتياجًا لتكثيف الجهود.

رفع كفاءة الخدمات 

واختتم محافظ الغربية الاجتماع مؤكدا انه لن يتم السماح بأي تقصير أو تباطؤ في تنفيذ القرارات، مشددًا على أن الشارع هو المقياس الحقيقي لنجاح الجهاز التنفيذي، وأن المرحلة الحالية تتطلب حضورًا ميدانيًا دائمًا واستجابة فورية لكل ما يمس حياة المواطنين، في إطار رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات بكافة القطاعات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تحسين خدمات ردع مخالفين مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

ترشيحاتنا

سيناء

«اسأل واستشير» تواصل النزول للحقول ورفع كفاءة زراعات الزيتون بسيناء

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق والأنبا عمانوئيل يضعان حجر أساس كنيسة العذراء بالمريس

عمرو عثمان - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن خلال يناير 2026

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد