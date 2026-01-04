بسبب أزمة القيد والنقص العددي بالجبهة اليمنى.. الزمالك يدرس قطع إعارة أحمد محمود

أكد الإعلامي جمال الغندور أن نادي الزمالك يدرس قطع إعارة لاعبه أحمد محمود من الاتحاد السكندري، بسبب أزمة القيد والنقص العددي في مركز الظهير الأيمن.

وتابع الغندور، خلال تصريحاته لبرنامجه «ستاد المحور»، أن الزمالك يعاني من أزمة واضحة في الجبهة اليمنى، في ظل تواجد عمر جابر كخيار وحيد، إلى جانب تراجع مستوى الكيني بارون أوشينج، ما دفع الإدارة الفنية للبحث عن حلول سريعة.

واختتم الغندور تصريحاته بالقول إن هناك اتجاهًا لقطع إعارة أحمد محمود وعودته لتدعيم الفريق، إلا أن حسم القرار يتوقف على موافقة مسؤولي الاتحاد السكندري، خاصة أن إعارة اللاعب ممتدة حتى نهاية الموسم الجاري.