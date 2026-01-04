قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحبك من قلبي .. يسرا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ65 | صور
غزة تحت القصف .. شهيدان وغارات عنيفة للاحتلال على خانيونس ورفح
محمد إبراهيم: إمام عاشور مكانه في أوروبا .. ويكشف أسرار أداء مصطفى محمد | فيديو
مادورو يصل مقر مكافحة المخدرات بنيويورك.. ووزير ترامب: الرئيس سيُحدّد شروط إدارة فنزويلا
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي.. دعم مباشر للمطلقات والنساء المعيلات |تفاصيل
ناقد رياضي : رؤية برشلونة سبقت الجميع في موهبة حمزة عبدالكريم | فيديو
ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم كان ضمن اختيارات حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية | فيديو
محمود الليثي يكشف أسرار نجاحه.. ويغني «كتاب حياتي ياعين» للراحل حسن الأسمر | فيديو
بسبب أزمة القيد والنقص العددي بالجبهة اليمنى.. الزمالك يدرس قطع إعارة أحمد محمود
بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين
هجوم بمسيرات على موسكو .. اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا
بسبب أزمة القيد والنقص العددي بالجبهة اليمنى.. الزمالك يدرس قطع إعارة أحمد محمود

رباب الهواري

أكد الإعلامي جمال الغندور أن نادي الزمالك يدرس قطع إعارة لاعبه أحمد محمود من الاتحاد السكندري، بسبب أزمة القيد والنقص العددي في مركز الظهير الأيمن.

وتابع الغندور، خلال تصريحاته لبرنامجه «ستاد المحور»، أن الزمالك يعاني من أزمة واضحة في الجبهة اليمنى، في ظل تواجد عمر جابر كخيار وحيد، إلى جانب تراجع مستوى الكيني بارون أوشينج، ما دفع الإدارة الفنية للبحث عن حلول سريعة.

واختتم الغندور تصريحاته بالقول إن هناك اتجاهًا لقطع إعارة أحمد محمود وعودته لتدعيم الفريق، إلا أن حسم القرار يتوقف على موافقة مسؤولي الاتحاد السكندري، خاصة أن إعارة اللاعب ممتدة حتى نهاية الموسم الجاري.

