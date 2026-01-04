الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

تأهل منتخب الكاميرون إلي دور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا ، بعد تحقيق الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا فى المغرب.

ونجح جونيور بابتيست تشاماديو في إحراز هدف تقدم الكاميرون في الدقيقة ٣٤ بعد ركلة ركنية للكاميرون، نفذها برايان مبومو عرضية إلى داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام أقدام جونيور بابتيست تشاماديو ليسدد الكرة بسهولة داخل الشباك

وعزز كريستيان كوفاني تقدم منتخب الكاميرون في الدقيقة 46 بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريستيان كوفاني برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 88 بعد عرضية متوسطة الارتفاع من الجبهة اليسرى عن طريق أوبري موديبا إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إيفيدنس ماكجوبا بتسديدة سكنت الشباك.

وحاول منتخب جنوب إفريقيا، إحراز هدف التعادل من خلال سن الهجمات المتتالية علي مرمي جنوب إفريقيا ولكن لم يحالفهم الحظ.

بهذا الفوز، ستواجه الكاميرون منتخب المغرب يوم الجمعة المقبل 9 يناير في ربع النهائي، بعد أن تأهل أصحاب الأرض بفوزهم على تنزانيا 1-0 في دور الـ16.

وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا كالتالي:-

ويليامز، موكوينا، أبوليس، فوستر، موفوكينج، مبوكازي، أوباس، كابيني، سيبيسي، موداو، نجيزانا.

بينما جاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي:-

إيباسي، تشامادو، تشيمالوني، نوهو، مبيومو، يونجوا، ناماسو، أفوم، كوتو، كاليبا، كوفاني.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا، إذ تصطدم الكاميرون بعقدة جنوب أفريقيا، الذي يُعد من أكثر المنتخبات إزعاجًا لها في السنوات الأخيرة. فقد عجز المنتخب الكاميروني عن تحقيق أي فوز في أخر سبع مواجهات جمعته بجنوب أفريقيا، مكتفيًا بخمس تعادلات وهزيمتين.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف منتخب مصر، جامعًا 6 نقاط من ثلاث مباريات.

في المقابل، تأهل المنتخب الكاميروني إلى الدور ذاته بعد احتلاله وصافة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع كوت ديفوار، إلا أن فارق الأهداف منح الأفضلية لـ«الأسود غير المروضة» بصفتهم حامل اللقب.