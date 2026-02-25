مصر للطيران تجتاز تفتيش الوكالة الأوربية لسلامة الطيران

وجّه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، التهنئة إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب بمناسبة اجتيازها تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (EASA) دون أي ملاحظات، وذلك للعام العشرين على التوالي، في مجال التدريب الفني لمهندسي وفنيي صيانة الطائرات.

وأكد عادل أن هذا النجاح يمثل إضافة نوعية إلى سجل إنجازات الشركة، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة الدولية، فضلًا عن مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية الذي تتمتع به الأكاديمية، بما يدعم خطط مصر للطيران نحو التوسع وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أعرب الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن خالص شكره وتقديره للجهود المبذولة من فريق عمل الأكاديمية، لا سيما الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للتدريب الفني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الأكاديمية.

وقد أشاد مفتش الوكالة بدور الإدارة العليا للأكاديمية وما تضخه من استثمارات في مجالات التدريب الفني، من خلال إضافة الطرازات الحديثة إلى إمكاناتها التدريبية، مثل طرازي Airbus A350 وBoeing B737 MAX.

كما أثنى على مختلف عناصر العملية التدريبية، بما في ذلك استخدام أحدث أجهزة التدريب وتأهيل محاضري الأكاديمية عليها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، فضلًا عن قوة وفاعلية نظام الجودة المعمول به داخل الأكاديمية.