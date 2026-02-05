ترامب: أنهيت الحرب في غزة.. وحماس وافقت على التخلي عن سلاحها وعليها فعل ذلك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أنهى الحرب في غزة وتحقق السلام في الشرق الأوسط وتم استرجاع كل المحتجزين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" حماس ساعدتنا على استعادة جثمان المحتجز الأخير والآن عليها التخلي عن سلاحها".

وأضاف ترامب:"حماس وافقت على التخلي عن سلاحها وعليها فعل ذلك وإلا لن يكون لها وجود".

وفي سياق متصل، قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال واصل خرق ما تم الاتفاق عليه منذ 1 أكتوبر، مرتكبًا يوميًا مجازر وجرائم بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأضاف الدقران خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد الشهداء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل إلى 27 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 20 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في الأول من أكتوبر إلى 4574 شهيدًا، وأكثر من 1500 إصابة من بينهم نساء وأطفال.