محافظات

خلال اجتماع اللجنة العامة بالمنيا .. وحدة حماية الطفل تستعرض حصاد 2025

السكرتير العام خلال الاجتماع
السكرتير العام خلال الاجتماع
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة الاهتمام بملف حماية الطفل باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية ذات البعد الإنساني والمجتمعي، وفي هذا الإطار عقد اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، اجتماع اللجنة العامة لوحدة حماية الطفل التابعة لإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، لاستعراض حصاد إنجازات الوحدة خلال عام 2025.

وخلال الاجتماع، استعرضت إدارة المرأة والأمومة والطفولة تقريرًا حول جهود اللجنة العامة لحماية الطفل، والتي أسفرت عن التعامل مع 550 بلاغًا خلال عام 2025، بواقع 525 بلاغًا واردًا من خط نجدة الطفل رقم (16000)، إلى جانب 25 حالة رصد، تنوعت بين العنف الجسدي والنفسي والجنسي، والإهمال والاستغلال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما تناول الاجتماع أبرز المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها، من بينها إطلاق مبادرة دعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في 5 مراكز، مستهدفة 1000 من الأخصائيين والمعلمين ومشرفات الحضانات، إلى جانب تشكيل وحدة متخصصة لمكافحة عمل الأطفال بمحافظة المنيا، وتنفيذ حملات تفتيشية وندوات توعوية بعدد من القرى والمراكز.

وتضمنت الجهود تنفيذ برنامج إدارة الحالة للأطفال العاملين والمعرضين للخطر، وتنظيم فعاليات مجتمعية شملت احتفالية لأعياد الطفولة بمشاركة 250 طفلًا، وقوافل طبية مجانية بالتعاون مع الجهات الصحية، فضلًا عن تنفيذ ندوات توعوية حول المبادرات الرئاسية، وقضايا الهجرة غير الشرعية، والقضية السكانية، إضافة إلى 75 ندوة مدرسية استهدفت 2500 طالب.

ومن جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، أن الاجتماع انتهى بعدد من التوصيات، شملت إطلاق مبادرتي «المنيا بلا تسول» و«معًا ضد الابتزاز الإلكتروني»، والتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج شهادات ميلاد للأطفال لأمهات أقل من 18 عامًا حال وجود إثبات زواج، إلى جانب تفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفل بجميع مراكز المحافظة.

المنيا محافظ المنيا الطفل حماية

