محافظ المنيا يوجّه بتكثيف الحملات الرقابية خلال أعياد رأس السنة

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية، والأسواق، والمحلات التجارية، ومنافذ صرف السلع المدعمة، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها بالأسواق.

وشدد محافظ المنيا ، على استمرار الرقابة على الأسواق والأسعار خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية والميلاد المجيد، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار دون مبرر، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار بالأسواق.

وأسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مستوى مراكز المحافظة عن تحرير 187 مخالفة متنوعة، حيث تم ضبط تروسيكل محمل بنحو طن سكر تمويني مدعم، قبل بيعه في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 134 مخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتبديد والتصرف في دقيق بلدي مدعم، وتجميع دقيق بدون وجه حق، إلى جانب مخالفات عدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 28 محضرًا، تنوعت بين ضبط سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تحرير 13 محضرًا في مجال المواد البترولية، فيما شهد مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة تحرير 24 محضرًا، تنوعت ما بين الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط.

وفي إطار مواجهة الغش التجاري، تم تحرير محضر غش تجاري لعرض سكر تمويني مدعم ناقص الوزن، ومصادرة 200 كجم سكر، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وفي سياق متصل، وجّه اللواء كدواني بفتح وإقامة معارض للسلع الغذائية، وتنظيم أسواق اليوم الواحد بجميع مراكزالمحافظة، مع إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

