الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
حجب وثائق عن وفاة الأميرة ديانا وبذخ أندرو.. والحكومة الفاعل
محافظات

محافظ المنيا: تطوير شامل للمدارس ومبادرات لبناء الوعي الطلابي

وزير التعليم ومحافظ المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حققت خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 ديسمبر 2025 إنجازات غير مسبوقة على مختلف المستويات، شملت تطوير البنية التحتية للمدارس، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

 وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بمنظومة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير السنوي لحصاد الأنشطة والمشروعات التي نفذتها مديرية التربية والتعليم، حيث أشار المحافظ إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة للمتابعة المستمرة من وزير التربية والتعليم، والتعاون المثمر مع الشركاء التنمويين، والعمل بروح الفريق داخل المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن تأمين البيئة التعليمية وتطوير البنية التحتية كانا على رأس أولويات العمل، حيث تم افتتاح أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة السلام الإعدادية بنات، ورفع كفاءة وصيانة مدرسة الشهيد رجب بمركز أبو قرقاص، إلى جانب تطوير وصيانة 28 مدرسة ضمن برنامج «المدارس الآمنة» التابع لهيئة إنقاذ الطفولة، بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم افتتاح مدرسة التعليم المزدوج، ومدرسة العناني للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار التوسع في مسارات التعليم الفني وربط التعليم بسوق العمل، فضلًا عن تنفيذ حملات دهان وتشجير المدارس تحت شعار «مدرسة نظيفة وجميلة».

وأشار اللواء كدواني إلى أن المديرية كثفت جهودها لتحسين جودة التعليم وتنمية مهارات الطلاب، ومن أبرزها تنظيم فعاليات تدريب مشروع القرائية لموجهي اللغة العربية، وتنفيذ برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة بمدرسة قلندول للتعليم الأساسي بملوي، إلى جانب تنفيذ البرنامج التدريبي الموسع لمعلمي اللغة العربية تحت عنوان «سفراء التطوير».

كما تم عقد منتدى «تعزيز التحصيل الدراسي» وتنظيم جلسات للحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، بما يسهم في تطوير السياسات التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد المحافظ أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي وتعزيز قيم المواطنة، مشيرًا إلى مشاركة المديرية في المبادرة الوطنية «دوي» لتمكين الفتيات، ومبادرة «نون النسوة بالوعي تحميها» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كما تم تنفيذ برامج توعوية بمخاطر الإدمان بين الطلاب بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتنظيم فعاليات «محاكاة للعملية الانتخابية» لتعزيز الوعي الديمقراطي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب المشاركة في منتدى الطفل المصري، والتأكيد على دور برلمان الطفل كمنصة للتعبير عن الرأي وتنمية المهارات القيادية.

وسلط محافظ المنيا الضوء على النجاحات الطلابية والكوادر المتميزة، حيث حصلت مدرسة ملوي الثانوية بنات على المركز الأول في برنامج «العقول الخضراء» على مستوى الجمهورية، كما حققت المحافظة المركز الأول في بطولة الملاكمة، والمركز الثاني في بطولة تنس الطاولة على مستوى الجمهورية.

كما حصد طلاب المنيا المركز الثاني في التصفيات النهائية لبطولة «كابيتانو العاصمة»، والمركز الخامس على مستوى الجمهورية في فعاليات «تحدي القراءة العربي» بدولة الإمارات، بما يعكس تميز الطلاب وتنوع مجالات التفوق.

وأكد اللواء كدواني على الدور المحوري لإدارات التربية الاجتماعية في بناء شخصية الطالب وتوفير بيئة مدرسية آمنة، مستعرضًا المبادرات التي تم تنفيذها، وعلى رأسها مبادرة «نحو مدرسة آمنة»، والتي شملت برامج إذاعية مدرسية حول النهوض بالأخلاقيات، ومواجهة السلوكيات السلبية، وتشجيع المواهب والابتكار، إلى جانب برامج التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي.

كما تم إطلاق مبادرات نوعية لحماية الطلاب، ومحاربة الشائعات، وتدعيم القيم والسلوكيات الإيجابية، وترسيخ الهوية المصرية داخل المجتمع المدرسي.

وفي ختام حديثه، أكد محافظ المنيا أن هذه الإنجازات تمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل من أجل توفير تعليم عصري ومتميز لأبناء المحافظة، مشددًا على دعمه الكامل لمديرية التربية والتعليم في تنفيذ خططها ومشروعاتها المستقبلية، بما يحقق تطلعات أبناء المنيا ويواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

المنيا محافظ المنيا وزير التعليم مدارس

