رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
محافظات

لدعم خطط التنمية الاقتصادية .. طرح 10 فرص استثمارية جديدة بالمنيا

ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن طرح 10 فرص استثمارية جديدة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك ضمن أعمال المزاد الرابع، المقرر عقد جلساته يومي 11 و12 يناير المقبل، في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أفضل استغلال لها بما يخدم الصالح العام ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأكد كدوانى أن المحافظة تتمتع بمقومات استثمارية متنوعة، حيث تُعد من المحافظات الزراعية والصناعية والسياحية الواعدة، لما تمتلكه من مزايا نسبية ومواقع متميزة تسهم في جذب الاستثمارات وزيادة عدد الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

ودعا محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن إلى الاستمرار في أعمال حصر الفرص الاستثمارية والمواقع غير المستغلة، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها بشكل دوري، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية التي ينفذها أسهمت في اكتشاف عدد من الأراضي والمباني غير المستغلة، التي سيتم توظيفها كفرص استثمارية بمختلف مراكز المحافظة.

ووجّه المحافظ جميع الجهات التنفيذية بتيسير إجراءات التقدم للاستثمار، والالتزام بتوفير بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تنمية موارد المحافظة وتحقيق مردود اقتصادي فعّال ومستدام.

ووجّه اللواء كدواني إدارة الاستثمار بالمحافظة بضرورة التيسير على المستثمرين الراغبين في التقدم على الفرص الاستثمارية المطروحة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بما يضمن حسن استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي.

ودعت المحافظة الراغبين في التقدم للمزاد إلى التوجه إلى مخازن ديوان عام المحافظة لشراء كراسات الشروط وسداد مبلغ التأمين المؤقت، علمًا بأن المزادات تُعقد علنًا وفقًا لأحكام قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
 

