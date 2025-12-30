قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا تشارك في ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد بمشاركة 3 محافظات

ملتقى الوعي الوطني
ملتقى الوعي الوطني
ايمن رياض

أناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، لحضور فعاليات ملتقى الوعي الوطني لشباب محافظات الصعيد (المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادي الجديد)، والذي شهد مشاركة أكثر من 1000 شاب، ونظمته المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع محافظة أسيوط، تحت شعار «دور الوعي الوطني في تنمية مهارات الشباب لمواجهة الأزمات»، وذلك بحضور اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

وخلال كلمته، نقل نائب محافظ المنيا تحيات اللواء عماد كدواني إلى المشاركين، مؤكدًا أن الوعي الوطني الشامل يمثل درع الأمان الحقيقي لحماية الوطن من التحديات والمخاطر، وأن بناء الإنسان يأتي في مقدمة أولويات الدولة، في ضوء ما تبنته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من رؤية متكاملة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن مشاركة شباب محافظات الصعيد في هذا الملتقى تعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود لبناء وعي وطني حقيقي، مؤكدًا أن الاستثمار في وعي الشباب لا يقل أهمية عن أي مشروعات تنموية.

وشهد الملتقى مشاركة وفد المحكمة العربية للتحكيم، ضم النائب المهندس يسري فهمي المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز العربي للتسويق، والقيادات التنفيذية بالمحافظات المشاركة

المنيا محافظ المنيا الوعي الوطني

