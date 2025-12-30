القبض على شخص استولى على حافظة نقود سيدة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لاستيلائه على حافظة النقود خاصتها بعد فقدانها لها بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 26 الجارى حال سيرها بدائرة المركز لاستقلال مركبة "توك توك" فقدت حافظة نقودها "بداخلها مبلغ مالى" ولدى مراجعتها الكاميرات تبين قيام الظاهر بمقطع الفيديو بالعثور عليها ، فقامت بنشر الفيديو على حسابها الخاص للتشهير به.

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط حافظة النقود المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.