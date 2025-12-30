محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الميلادي الجديد 2026

بعث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وجاء في نص البرقية:

«يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

فخامة الرئيس، إنني إذ أنتهز هذه المناسبة، لأعبر لسيادتكم عن كامل اعتزازي وتقديري لجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة، لينعم شعب مصر العزيز بحياة كريمة في ظل قيادتكم الرشيدة. حفظكم الله ورعاكم، وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.»

كما تقدم محافظ المنيا بخالص التهنئة للرئيس، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار، واستمرار مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات.

