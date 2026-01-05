قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تختتم أعمال متابعة انتخابات النواب

الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

اختتمت الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها في متابعة جولة الإعادة للدوائر المُلغاة من المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026.

وتابع المجلس سير العملية الانتخابية منذ بدء أعمال الاقتراع وحتى غلق الصناديق بكافة الدوائر، من خلال الغرفة المركزية وفروعه بالمحافظات، إلى جانب متابعيه المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الشريكة المُصرّح لها من الهيئة.

وجرت هذه الجولة الانتخابية، التي تُعد المحطة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب، على 49 مقعدًا فرديًا، تنافس عليها 98 مرشحًا، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى.

وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الجولة 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا، موزعين على 2230 لجنة اقتراع فرعية بالمحافظات العشر.

وجرت أعمال المتابعة بصورة متواصلة من خلال الرصد الميداني المباشر داخل لجان الاقتراع، والمتابعة من داخل غرف العمليات، بما في ذلك تلقي التقارير أو الشكاوى والملاحظات الواردة من المتابعين والمرشحين.

ويؤكد المجلس أنه سيقوم بإعداد تقرير نهائي شامل عن مجمل سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، يتضمن نتائج أعمال المتابعة، وأبرز الملاحظات العامة، والتوصيات ذات الصلة.
 

المجلس القومي لحقوق الإنسان المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 مجلس النواب منظمات المجتمع المدني جولة الإعادة ولة الإعادة للدوائر المُلغاة انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

المركزى للإحصاء يصدر تقريرا سنويا عن النشاط الرياضي في مصر ..تفاصيل

صورة ارشيفية

النقل الدولي واللوجستيات: مصر تعزز حضورها في القرن الإفريقي بشراكة استراتيجية مع جيبوتي

صورة ارشيفية

هيمن عبد الله: حوافز غير مسبوقة من وزارة الصناعة لدعم صناعة الصاج في مصر

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد