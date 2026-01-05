غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تختتم أعمال متابعة انتخابات النواب

اختتمت الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها في متابعة جولة الإعادة للدوائر المُلغاة من المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026.

وتابع المجلس سير العملية الانتخابية منذ بدء أعمال الاقتراع وحتى غلق الصناديق بكافة الدوائر، من خلال الغرفة المركزية وفروعه بالمحافظات، إلى جانب متابعيه المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الشريكة المُصرّح لها من الهيئة.

وجرت هذه الجولة الانتخابية، التي تُعد المحطة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب، على 49 مقعدًا فرديًا، تنافس عليها 98 مرشحًا، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى.

وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الجولة 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا، موزعين على 2230 لجنة اقتراع فرعية بالمحافظات العشر.

وجرت أعمال المتابعة بصورة متواصلة من خلال الرصد الميداني المباشر داخل لجان الاقتراع، والمتابعة من داخل غرف العمليات، بما في ذلك تلقي التقارير أو الشكاوى والملاحظات الواردة من المتابعين والمرشحين.

ويؤكد المجلس أنه سيقوم بإعداد تقرير نهائي شامل عن مجمل سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، يتضمن نتائج أعمال المتابعة، وأبرز الملاحظات العامة، والتوصيات ذات الصلة.

