تمثيل المرأة في البرلمان.. تباين ملحوظ في عدد الفائزات فرديا خلال 3 انتخابات برلمانية

شهد تمثيل المرأة في مجلس النواب عبر النظام الفردي تذبذبًا واضحًا خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة، بما يعكس طبيعة المنافسة الانتخابية وصعوبة حسم المقاعد الفردية أمام المرشحات.

تمثيل المرأة في برلمان 2015

سجّل مجلس النواب المنتخب عام 2015 أعلى تمثيل نسائي عبر النظام الفردي، بعدما نجحت 17 سيدة في الفوز بمقاعد فردية، في سابقة عكست زخمًا ودعمًا انتخابيًا ملحوظًا للمرأة في تلك المرحلة.

تمثيل المرأة في برلمان 2020

تراجع عدد السيدات الفائزات بالنظام الفردي إلى 6 سيدات فقط، وهن:

نشوى الديب – دائرة إمبابة (الجيزة)

سحر معتوق – دائرة كفر الدوار (البحيرة)

سناء برغش – دائرة دمنهور (البحيرة)

إيمان خضر – دائرة أول الزقازيق (الشرقية)

مروة هاشم – دائرة أول الزقازيق (الشرقية)

مي غيث – دائرة منيا القمح (الشرقية)

انتخابات 2025

واصل تمثيل المرأة عبر الفردي تراجعه، حيث نجحت 4 سيدات فقط في حسم مقاعد فردية، وهن:

مروة هاشم – مستقل

إيمان خضر – عن حزب حماة الوطن

سحر عتمان – عن حزب العدل

سناء برغش – عن حزب مستقبل وطن

خريطة الأحزاب داخل البرلمان

وفي سياق متصل، وبعد نهاية انتخابات مجلس النواب 2025، نستعرض خريطة الأحزاب داخل البرلمان الجديد، حيث يضم 15 حزبًا سياسيًا، نجح 13 حزبًا منهم في اقتناص مقاعد فردية، وجاء الترتيب كالتالي:

مستقبل وطن: 227 مقعدًا

حماة الوطن: 87 مقعدًا

الجبهة الوطنية: 65 مقعدًا

الشعب الجمهوري: 24 مقعدًا

العدل: 11 مقعدًا

المصري الديمقراطي: 11 مقعدًا

الوفد: 10 مقاعد

الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد

النور: 6 مقاعد فردي

التجمع: 5 مقاعد

المؤتمر: 4 مقاعد

الحرية: مقعدان قائمة

إرادة جيل: مقعد قائمة

الوعي: مقعد فردي

المحافظين: مقعد فردي