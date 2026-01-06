النائبة جيهان شاهين: نودع برلمانًا أدى دوره ونستقبل مجلسًا جديدًا يواكب تطلعات المواطن

أعربت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن اعتزازها باستلام كارنيه عضوية مجلس النواب للفصل التشريعي الجديد، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل بداية مرحلة برلمانية جديدة تحمل على عاتقها مسؤوليات كبيرة تجاه المواطن والدولة.

وأكدت النائبة أننا نودع برلمانًا قديمًا أدى دوره بما له وما عليه، ونستقبل برلمانًا جديدًا يُعوَّل عليه في مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، والعمل على تحقيق مصلحة المواطن في المقام الأول.

وأشارت الدكتورة جيهان شاهين إلى أن البرلمان الجديد هو نتاج إرادة الشعب وصوت المواطن، ونتاج فرز صناديق الانتخابات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مؤسسات الدولة.

وأعربت عن تفاؤلها بأن يكون مجلس النواب الجديد صوتًا حقيقيًا للمواطن، وحارسًا أمينًا على مؤسسات الدولة، ومدافعًا عن مصالح الدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة.

وشددت النائبة على أن ممثلي حزب حماة الوطن يمتلكون القدرة على تحقيق التوازن بين رعاية مصالح المواطنين ودعم مصلحة الدولة، مؤكدة أن هذا التكامل هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة.