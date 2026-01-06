نائب الجبهة الوطنية: البرلمان الجديد أمام مسؤوليات تشريعية ورقابية كبيرة

تسلم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، كارنيه عضوية مجلس النواب اليوم الاثنين، مؤكدا أن الدولة المصرية بمرحلة دقيقة على المستويين الداخلي والإقليمي، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتفرض أداء برلمانيا متوازنا قادرا على مواجهة متطلبات المرحلة وتحقيق تطلعات المواطنين.

وقال «الحفناوي»، عقب استلامه كارنيه العضوية، إن مجلس النواب الجديد في الفصل التشريعي الثالث سيحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة، مؤكدا أن البرلمان لا يقتصر دوره على سن التشريعات فقط، بل سيمارس دوره الرقابي لمتابعة أداء الحكومة، وضمان حسن تنفيذ السياسات العامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأولوية التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل ستكون للقوانين الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال، إلى جانب استكمال التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ودعم وتطوير قطاع التعليم والصحة، وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أنه مطالب واهتمامات المصريين في الخارج تمثل أولوية كبيرة لديه، وسيحرص على تمثيلهم والدفاع عن مطالبهم واحتياجاتهم تحت القبة، وسيكون داعماً لهم ويطالب بكل ما يحتاجون إليه لحل المشكلات التي تواجههم.

وأوضح «الحفناوي»، أن البرلمان سيولي اهتمامًا خاصًا للتشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، والعمل على تحديث الإطار القانوني بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويضمن حماية البيانات والمعلومات الحساسة، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة العامة وتطوير أداء المؤسسات.

وأشار النائب، إلى أن الدور الرقابي للمجلس لن يقل أهمية عن دوره التشريعي، حيث سيكون مطلوبًا من النواب متابعة تنفيذ البرامج والسياسات الحكومية على أرض الواقع، ومراجعة الأداء المؤسسي، والتأكد من التزام الجهات التنفيذية بالقوانين، بما يعكس روح الشفافية والمسؤولية الوطنية.

كما أكد «الحفناوي»، أن مجلس النواب سيشارك بفاعلية في دعم الموقف المصري على المستوى الإقليمي والدولي، والمساهمة في صياغة القرارات التي تحمي الأمن القومي، وتدعم مصالح الدولة العليا، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب برلمانا قادرا على تحقيق التوازن بين الدور الداخلي والخارجي، والتعامل مع التحديات بمسؤولية وطنية كاملة.

وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن النواب مطالبون بأن يكونوا معبرين حقيقيين عن تطلعات المواطنين، وأن يقدم المجلس حلولا عملية للتحديات الراهنة، مع تعزيز دولة القانون والمؤسسات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد، بما يجعل البرلمان شريكا فاعلا في صياغة المستقبل الوطني.