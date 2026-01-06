قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اليوم الثالث.. لجان استقبال النواب الجدد تسلم كارنيهات العضوية

ضياء الدين داود
ضياء الدين داود
ماجدة بدوى

بدأت الأمانة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، لليوم الثالث استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة.

حيث يستقبل الامانه العامة اليوم النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).

وقد استقبلت الأمانة امس الإثنين النواب السابق إعلان فوزهم عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

وقال  الأمين العام المستشار أحمد مناع،  أنه خلال لجان الاستقبال يتم تسليم كارنيهات العضوية واستيفاء باقي استمارات العضوية وتفعيل جهاز التابلت حتى يتمكن كل نائب من تلقي وإرسال الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

مجلس النواب البرلمان النواب برلمان 2026 اخبار البرلمان

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء.. عادة يومية تضر صحتك

بملابس شتوية.. أسما إبراهيم من رحلتها في جبال الألب الفرنسية

