اليوم الثالث.. لجان استقبال النواب الجدد تسلم كارنيهات العضوية

بدأت الأمانة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، لليوم الثالث استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة.

حيث يستقبل الامانه العامة اليوم النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).

وقد استقبلت الأمانة امس الإثنين النواب السابق إعلان فوزهم عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

وقال الأمين العام المستشار أحمد مناع، أنه خلال لجان الاستقبال يتم تسليم كارنيهات العضوية واستيفاء باقي استمارات العضوية وتفعيل جهاز التابلت حتى يتمكن كل نائب من تلقي وإرسال الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.