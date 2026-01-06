قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على "قرارات الحكومة الـ 13" في أول اجتماع بـ 2026
مجلس الوزراء: الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد (3% - 8%)
الأمم المتحدة تطلب مساعدات لـ 8 مليون فنزويلي بقيمة 606 ملايين دولار
غضب مصطفى محمد بعد لقاء بنين.. قنبلة موقوتة داخل معسكر الفراعنة رغم التأهل لربع النهائي
الوزراء يوافق على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا
الوزراء يعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية في عدد من المناطق
تعطل الاتصالات يربك حركة الطيران باليونان والقاهرة تنقذ الموقف.. ومسؤول بأثينا: معداتنا قديمة للغاية
مسئول مخابرات أمريكية يكشف عن خطوة كبرى لعزل الصين دوليًا
الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة"
اقتصادية قناة السويس تعتمد 10 مشروعات بالقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية باستثمارات إجمالية 271.1 مليون دولار
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب إسماعيل موسى: البرلمان يمثل كل طوائف الشعب وهدفه تحقيق آماله وتطلعاته

صورة أثناء استلام الكارنيه
صورة أثناء استلام الكارنيه
ماجدة بدوى

أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أن البرلمان الجديد يمثل كل طوائف الشعب المصري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له اليوم على هامش احتفالية الأمانة العامة لمجلس النواب، لتسليم كارنيهات العضوية بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.

وأشار موسى، إلى أن مجلس النواب باختيار الشعب المصري، وهدفه التعبير عن كل همومه وتطلعاته، قائلا: نحن في مرحلة جديدة هدفها تحقيق رؤية الدولة 2030، في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه النائب إسماعيل موسى، الشكر للأمانة العامة، برئاسة المستشار أحمد مناع، على جهودها في تنظيم استقبال الأعضاء الجدد، وتسهيل كافة الإجراءات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في استكمال بناء كافة مؤسسات الدولة، مستشهدا بصرح مجلس النواب الجديد، والذي سيكون انطلاقة قوية لدعم كافة قضايا الدولة.

وأوضح إسماعيل موسى، أن ملفات الصحة والتعليم والرياضة وكافة القضايا ستكون على رأس أولوياته في الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

النواب مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

مذنب

ليس مركبة فضائية.. زائر من خارج النظام الشمسي يشعل الخيال العلمي| إيه الحكاية؟

الفضاء

ليس الذهب.. ثروة خفية داخل الفضاء| ما القصة؟

بطارية السيارة.. متى ينبغي استبدالها؟

بطارية السيارة.. متى ينبغي استبدالها؟

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد