النائب إسماعيل موسى: البرلمان يمثل كل طوائف الشعب وهدفه تحقيق آماله وتطلعاته

أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أن البرلمان الجديد يمثل كل طوائف الشعب المصري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له اليوم على هامش احتفالية الأمانة العامة لمجلس النواب، لتسليم كارنيهات العضوية بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.

وأشار موسى، إلى أن مجلس النواب باختيار الشعب المصري، وهدفه التعبير عن كل همومه وتطلعاته، قائلا: نحن في مرحلة جديدة هدفها تحقيق رؤية الدولة 2030، في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه النائب إسماعيل موسى، الشكر للأمانة العامة، برئاسة المستشار أحمد مناع، على جهودها في تنظيم استقبال الأعضاء الجدد، وتسهيل كافة الإجراءات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في استكمال بناء كافة مؤسسات الدولة، مستشهدا بصرح مجلس النواب الجديد، والذي سيكون انطلاقة قوية لدعم كافة قضايا الدولة.

وأوضح إسماعيل موسى، أن ملفات الصحة والتعليم والرياضة وكافة القضايا ستكون على رأس أولوياته في الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.